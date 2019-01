ind vs aus 4th test: केएल राहुल ने किया ऐसा कि अंपायर ने बजाई उनके लिए ताली- video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन केएल राहुल ने खेल भावना का शानदार उदाहरण पेश किया। राहुल ने कुछ ऐसा कर डाला कि अंपायर ने भी उनके लिए ताली बजाई और थम्ब्स अप दिखाया।

मैच के तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 32 रन था, तभी मार्कस हैरिस ने शॉट खेला और राहुल ने डाइव लगाकर कैच लपका। ये 15वें ओवर की बात है। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। राहुल ने डाइव लगाई और सबको लगा कि उन्होंने सफाई से कैच लपक लिया है, रविंद्र जडेजा तो जश्न भी मनाने लगे, लेकिन राहुल ने तुरंत इशारा करके बताया कि गेंद जमीन पर लग गई थी और हैरिस आउट नहीं हैं। हैरिस उस समय 24 रन बनाकर खेल रहे थे।

राहुल की खेल भावना देखकर अंपायर इयान गूल्ड भी काफी खुश हो गए। उन्होंने राहुल की तारीफ भी की। टीम के बाकी साथियों ने भी राहुल के लिए तालियां बजाई। देखें वीडियो-

A good effort from Rahul and he immediately says it bounced. Great stuff. Umpire Gould a big fan of it #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/7nA0H5Lsc7