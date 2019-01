ind vs aus 4th test: ड्रिंक्स ब्रेक में पंत ने कुछ ऐसा किया कि video हो गया वायरल

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सेंचुरी जड़ डाली। पंत 159 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। हर तरफ पंत की धाकड़ बल्लेबाजी की तारीफ हो रही है, लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसा भी कुछ किया जिसका वीडियो वायरल हो गया है।

Takes one back to the *Elastic Pant* era of the 90's! 😋🦁💛 https://t.co/11khxvsCFM