INDvAUS: अजिंक्य रहाणे का STUNNING कैच देखकर हैरान हो जाएंगे आप- video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया ने मैच पर पकड़ काफी मजबूत कर ली है। मौजूदा सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सबसे बड़ा अंतर नजर आया है, वो है फील्डिंग का। भारत ने जितनी शानदार फील्डिंग की है, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग उतनी ही खराब रही है। मैच के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे ने एक ऐसा कैच लपका, जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

मैच के 52वें ओवर की चौथी गेंद पर रहाणे ने मार्नस लबुशान का स्टनिंग कैच लपका। मोहम्मद शमी की गेंद पर रहाणे ने ये कैच लपका। लबुशान ने ड्राइव किया और शॉर्ट मिड-विकेट रहाणे ने उनका शानदार कैच लपका। रहाणे ने फुल लेंथ डाइव लगाकर इस कैच को लपका। इस तरह से भारत के खाते में एक अहम विकेट आया। मार्नस लबुशान 95 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए।

A ripper from Rahane for another breakthrough on day three.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/AloLI08vB9