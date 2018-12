'Zero' के साथ विराट और अनुष्का का साल 2018 खत्म, ऐसे हो रहे हैं TROLL

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। साल 2018 में विराट कोहली के पास बल्लेबाजी का आज आखिरी मौका था और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में बिना खाता खोले ही आउट हो गए।

विराट जीरो पर आउट क्या हुए, सोशल मीडिया पर उन्हें और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को ट्रोल किया जाने लगा। दरअसल अनुष्का शर्मा की इस साल की आखिरी फिल्म का नाम 'जीरो' है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। फैन्स ने विराट के जीरो पर आउट होते ही ऐसे ट्वीट करने शुरू कर दिए कि जोड़ी हो तो ऐसी, एक का साल का आखिरी स्कोर जीरो और एक की साल की आखिरी फिल्म जीरो।

लोगों ने कुछ इस तरह से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को ट्रोल किया है...

@imVkohli dismissed at zero along with Pujara...They are promoting @AnushkaSharma movie in Australia 😁 — atf (@atfkk48) December 28, 2018

Both Kohli and Anushka ended their year on a same note. What a couple ❤️🙌 I stan 😂 @AnushkaSharma @imVkohli

Terrific year for both end both end with ZERO

ANUSHKA 4 release 2 hits

VIRAT highest runs in odi and test#AUSvIND #anushkasharma #ViratKohli #Zero #Virushka #AUSvIND — VIRAT KOHLI FANGIRL 💪💪😍😘 (@prakathi_ram) December 28, 2018

@AnushkaSharma - " #Zero is my last movie this year"@imVkohli - " Zero is also my last score this year"#Manyavar - " Perfect, we have our lines ready for the next ad".#AUSvIND #INDvAUS — Fahir Maithutty (@fahir_me) December 28, 2018

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में सात विकेट पर 443 रनों पर पारी घोषित की और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहली पारी में 151 रनों पर समेट दिया। बुमराह भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने छह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। भारत की ओर से पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने सेंचुरी ठोकी थी। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में 54 रनों तक पांच विकेट गंवा दिए हैं। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा दोनों ही बिना खाता खोले आउट हुए।