ind vs aus 4th test: ऋषभ पंत ने बताया सेंचुरी से पहले क्या दिमाग में चल रहा था

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का आखिरी मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सेंचुरी जड़ डाली। पंत ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो अपनी सेंचुरी से पहले क्या सोच रहे थे और इसके अलावा अपने सेंचुरी सेलिब्रेशन के बारे में भी उन्होंने बात की।

पंत ने कहा, 'मैं जब 90s में था तो नर्वस था। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैं दो बार 92-92 रनों पर आउट हो चुका हूं। मुझे लग रहा था कि इससे आगे निकल जाऊं।' पंत ने 189 गेंद पर 159 रनों की नॉटआउट पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी लगाने वाले पंत पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा पंत इंग्लैंड में भी टेस्ट सेंचुरी ठोक चुके हैं। पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में लगातार दो बार 92-92 रनों पर आउट हो चुके हैं।

