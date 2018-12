ind vs aus: भारत की हार के बाद वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया को ऐसे लताड़ा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया ने 146 रनों से मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। इससे पहले भारत ने एडिलेड टेस्ट में जीत दर्ज की थी। पर्थ में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने काफी निराश किया इसके अलावा प्लेइंग इलेवन में चार तेज गेंदबाजों को शामिल करना भी भारत को भारी पड़ा।

मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया को लताड़ा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'इस हार से काफी कुछ सीखा जा सकता है। भारत ने चार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में उतारा और चार नंबर 11 के बल्लेबाजों को 8-9, 10-11 नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया को 100+ रनों का आगाज मिला और भारत ने दोनों पारियों में खराब शुरुआत की। उम्मीद करता हूं कि मेलबर्न में टीम इंडिया वापसी करने में सफल होगी।'

Plenty can be learned from a loss. India not only played 4 fast bowlers, but 4 number 11 batsmen who had to bat 8-9- 10-11 . Still Australia got 100 + start and India started poorly in both innings. Hope India can turn things around in Melbourne