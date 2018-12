INDvAUS: BCCI ने पहले टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम इंडिया की घोषणा की

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज (India vs Australia 4 match test series) के पहले मैच के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। मैच गुरुवार से एडिलेड के द ओवल ग्राउंड में खेला जाना है। मैच से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग इलेवन की घोषणा की है और इसके बाद भारत ने 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। भारत की 12 सदस्यीय टीम में रोहित शर्मा को भी शामिल किया गया है।

Team India's 12 for the 1st Test against Australia in Adelaide: Virat Kohli (C), A Rahane (VC), KL Rahul, M Vijay, C Pujara, Rohit Sharma, Hanuma Vihari, R Pant (WK), R Ashwin, M Shami, I Sharma, Jasprit Bumrah #TeamIndia #AUSvIND