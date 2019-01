AUSvsIND; 2nd ODI: महेंद्र सिंह धौनी ने फिर किया साबित कि वही हैं नंबर वन मैच फिनिशर

महेंद्र सिंह धौनी ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें क्यों विश्व क्रिकेट के इतिहास के बेस्ट फिनिशर्स में गिना जाता है। भारत ने एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शॉन मार्श के शतक (123 गेंदों में 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 131 रन) की मदद से निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर 298 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जिसके जवाब में भारत ने कप्तान विराट कोहली (105 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 104 रन) और महेंद्र सिंह धौनी के नाबाद अर्धशतक की मदद से 49.2 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बनाकर आसानी से जीत दर्ज की। विराट को उनकी पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। वनडे में यह उनका 39वां शतक है।

