VIDEO: टिम पेन का रिषभ पंत पर तंज, कहा- धौनी ODI टीम में आ गया, अब तुम मेरे बच्चे संभालना

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में आक्रामक रुख अपनाने और छींटाकशी करने के लिए भले ही विराट कोहली की आलोचना हो रही हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन इस मामले में उनसे मीलों आगे हैं। पर्थ में हुए दूसरे टेस्ट मैच में विवादित कैच पर खुद को थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने के बाद विराट कोहली ने क्षेत्ररक्षण करते समय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर जरूर तंज कसा था लेकिन मेलबर्न टेस्ट में वह शांत रहे। लेकिन कंगारू कप्तान टिम पेन मेलबर्न में भी भारतीय बल्लेबाजों को विकेट के पीछे से उकसाते रहे। ऐसा ही एक मामला स्टंप माइक्रोफोन में कैद हुआ, जिसमें बल्लेबाजी कर रहे रिषभ पंत को टिम पेन विकेट के पीछे से उकसा रहे हैं।

टिम पेन ने महेंद्र सिंह धौनी के नाम पर रिषभ पंत को उकसाया

भारत की दूसरी पारी में जब रिषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने विकेट के पीछे से उन्हें उकसाने की नियति से बोला, 'एक बात बताऊं। वनडे सीरीज के लिए महेंद्र सिंह धौनी की भारतीय टीम में वापसी हो गई है। इस लड़के (ऋषभ पंत) को हरिकेंस होबार्ट में शामिल करना चाहिए। उन्हें एक बल्लेबाज की जरूरत है। इससे तुम्हारा (ऋषभ पंत) ऑस्ट्रेलिया में हॉलिडे बढ़ जाएगा। होबार्ट एक खूबसूरत शहर है। इसे (ऋषभ पंत) एक वॉटर फ्रंट अपार्टमेंट दिलवाते हैं।' टिम पेन यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे रिषभ पंत को उकसाते हुए कहा, 'क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे? मैं अपने बीवी को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना।'

Tim Paine doing some recruiting for the @HurricanesBBL out in the middle of the 'G... 😂 #AUSvIND pic.twitter.com/6btRZA3KI7