गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति में उतरने के दिए संकेत, जानिए MS DHONI से विवाद पर क्या कहा?

भारत को दो बार विश्व कप खिताब जीताने में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह फिरोजशाह कोटला मैदान पर आंध्र प्रदेश के खिलाफ रणजी मैच खेलने के बाद क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। गौतम गंभीर के संन्यास की घोषणा करने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वह देश की राजनीति में सक्रीय भूमिका निभाएंगे और 2019 के आम चुनाव में दिल्ली के किसी सीट से कंटेस्ट करेंगे। ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर अक्सर ट्विटर पर संवेदनशील राजनीतिक मामलों में अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। जिससे पता चलता है कि राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी है। जब गौतम गंभीर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो वह राजनीति में उतरकर देश और आवाम की सेवा जरूर करना चाहेंगे।

'मौका मिला तो राजनीति में उतरुंगा, लेकिन रबर स्टाम्प नहीं बनूंगा'

उन्होंने नवभारत टाइम्स के साथ एक्लूसिव बातचीत में कहा, 'यदि मुझे मौका मिला तो मैं राजनीति में जरूर आउंगा लेकिन रबर स्टाम्प नहीं बनूंगा।' गौरतलब है कि गौतम गंभीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने संन्यास से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने और एमएस धौनी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने के बारे में खुलकर बातचीत की। गंभीर ने सबसे पहले धौनी के साथ विवाद को लेकर कहा, मेरे और एमएस के बीच कोई विवाद नहीं है। किसी भी खिलाड़ी के लिए विशेष विदाई मैच आयोजित किया जाना जरूरी नहीं। वहीं, गंभीर ने नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान जाने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। सिद्धू को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं थी। गंभीर ने अपने क्रिकेटिंग करियर के दौरान भारत के लिए 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।

यहां पढ़ें गौतम गंभीर के कुछ राजनीतिक ट्वीट्स

“दर्दे दिल, दर्दे जिगर दिल्ली में जगाया AAP ने, पहले तो यहाँ Oxygen था, Oxygen भगाया AAP ने।” @ArvindKejriwal @AamAadmiParty our generations are going up in smoke like your false promises. U had 1 full year to tame dengue &pollution, sadly you couldn’t control either. Wake up!!! pic.twitter.com/xePi5mubO5 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 31, 2018

Train accident-loss of human lives-blame game-government compensations-media trial-committees-everything conveniently forgotten-REPEAT.... Well, it’s so sad how we value human lives!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 20, 2018

Mannan Wani’s death: We killed a terrorist and lost a radicalised talent. @OmarAbdullah @MehboobaMufti @INCIndia @BJP4India all should bow their heads in embarrassment that they left a young man drift from books to embrace bullet. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 12, 2018

This man wouldn’t be able to find Manan’s home district on a map much less his village & yet he presumes to know what drives young men in Kashmir to pick up the gun. Mr Gambhir clearly knows less about Kashmir than I do about cricket & I know almost nothing. https://t.co/oZ8hc5VcgH — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 12, 2018

Come on @OmarAbdullah you shouldn’t talk about maps, you are hell bent in changing the map of my country by talking Kashmir to Pakistan! Stroll out of that ivory tower and explain what u or ur fellow politicians have done to engage the Kashmiri youth @BJP4India @INCIndia — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 12, 2018

You aren’t alone @OmarAbdullah, most of ur lot (read politicians) don’t like mirror thrusted on u and that’s why my country is bleeding. Nationalism and sacrifice need men of real character and not someone like u searching for lip-service in 280 character limit of social media!!! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 12, 2018

