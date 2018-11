BCCI ने एक ट्वीट में बताया क्यों क्रिकेट में 'द वाल' के नाम से मशहूर हैं राहुल द्रविड़

बीसीसीआई ने अपने एक ट्वीट में बता दिया कि आखिर क्यों पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट की 'दीवार' की संज्ञा दी जाती है। गत 17 नवंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल द्रविड़ से जुड़ी एक खास जानकारी शेयर की। जिसमें बताया गया कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में राहुल द्रविड़ अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 30 हजार से ज्यादा गेंदें खेली हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बीसीसीआई ने लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 हजार से ज्यादा गेंद खेली हैं।' बीसीसीआई ने ही जानकारी दी कि द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 31,258 गेंद खेली थीं।

