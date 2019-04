धौनी की स्टंपिंग पर इमरान ताहिर ने मनाया अजीबो-गरीब जश्न- VIDEO

आईपीएल 2019 चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से भी तेज हैं। धौनी ने वही किया जो वह अक्सर वह करते हैं। लेकिन इमरान ताहिर ने इस सेलिब्रेशन को अपने नाम कर लिया। विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन न करने वाले ताहिर की गेंद पर जब धौनी ने शुभम गिल को नौ रन पर स्टंप किया। यह उनकी गुगली थी।

गेंद ने शुभमन गिल को पूरी तरह बीट कर दिया था। गिल गेंद पर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वह अपनी बाडी से परे रहकर शॉट खेल गए। लिहाजा वह असंतुलित हो गए और क्रीज से बाहर निकल गए। धौनी ने बिना देरी किए स्टंप बिखेर दिए। इसके लिए तीसरे अंपायर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। धौनी पहले ही शुभमन को आउट घोषित कर चुके थे।

Wicket No.2 for Imran Tahir.



The @ChennaiIPL are on a roll here as the #KKR are reduced to 47/6 in 10.1 overs. pic.twitter.com/7PYR9bdnGo — IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2019

धौनी ने शुभमन गिल की शानदार स्टंपिंग की, जिसकी सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हुई।

Do not cross the line... When Thala is behind 🥂



Shubhman Gill gone.. 🙈#Dhoni #CSKvKKR — Ro¢ky Edwαrd 💙🇮🇳🏏 (@IAmRockyEdward) April 9, 2019

इससे पहले धौनी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। चेन्नई की ड्रीम शुरूआत हुई। पहले पावर प्ले में ही चेन्नई के गेंदबाजों ने केकेआर के चार बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। केकेआर की पूरी टीम 9 विकेट पर केवल 108 रन बना सकी। अगर आंद्रे रसेल 44 गेंदों पर 50 रन न बनाते तो केकेआर की स्थिति दयनीय हो गई होती। अंक सूची में सबसे ऊपर चल रही केकेआर से इस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं थी।