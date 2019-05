कभी था शेन वॉर्न का फैन, अब इमरान ताहिर का दीवाना हुआ MI का यह खिलाड़ी

राहुल चाहर बचपन में ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न को आदर्श मानते थे, लेकिन अब मुंबई इंडियंस का कलाई का यह स्पिनर चेन्नई सुपरकिंग्स के इमरान ताहिर का मुरीद है और जरूरत पड़ने पर दक्षिण अफ्रीका के इस गेंदबाज से सलाह लेता है। राहुल चाहर ने आईपीएल अभी तक 10 विकेट हासिल किए हैं।

रविवार को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के अंतिम लीग मैच की पूर्व संध्या पर चाहर ने कहा, ''बचपन में मैं शेन वॉर्न का मुरीद था। लेकिन अब इमरान ताहिर का हूं। उनकी गेंदबाजी में वैरिएशन है, भले ही विकेट की परिस्थितियां कुछ भी हो, वह टर्न हासिल कर लेते हैं। वह जानते हैं कि हर हालत में कैसे गेंदबाजी की जाए।''

राहुल चाहर के चचेरे भाई दीपक मौजूदा चैम्पियन चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं। राहुल ने कहा कि जब भी गेंदबाजी में कोई समस्या होती है तो वह ताहिर से सलाह लेते हैं।

