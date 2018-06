रेहम खान का इमरान पर गंभीर आरोप, कहा- समलैंगिक हैं वो, पार्टी के नेताओं के साथ बनाए हैं संबंध

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में दिग्गज नेता इमरान खान पर उनकी पूर्व पत्नी ने पिछले कुछ समय में काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान समलैंगिक (होमोसेक्शुअल) हैं और उनके पार्टी के कुछ नेताओं के साथ संबंध रह चुके हैं। इमरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लीडर हैं।

रेहम की आने वाली किताब में ये सभी दावे किए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेहम ने इस बात का दावा किया है कि इमरान खान, पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी और पीटीआई सदस्य मुराद सईद समलैंगिक हैं और इनके रिश्ते थे। इस पूरे मामले में अभी तक इमरान और हमजा की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। वहीं सईद ने इस सभी आरोपों को बेकार बताया है।

PML-N as usual n it’s desperation playing its foul play of maligning the characters of its political opponents. This time with a baseless book. Don’t think u r getting away with it this time, u’d be dragged to court to rid this nation of ur filth for once n for all.