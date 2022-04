कप्तान बाबर आजम को इमाम उल हक की खुलेआम चेतावनी 'चाबी छुपाकर रखना'

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट और टी20 सीरीज जीती, जबकि वनडे सीरीज में मेजबान टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की। कप्तान बाबर को वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज अवॉर्ड दिया गया और एक गाड़ी भी मिली।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Thu, 07 Apr 2022 05:11 PM

