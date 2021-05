WTC फाइनल ड्रॉ या टाई होने पर कौन होगा विजेता, ICC ने बताया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से 22 जून तक साउथैम्प्टन में खेला जाएगा। इस मैच के ड्रॉ या टाई होने पर भारत और न्यूजीलैंड को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने इसकी जानकारी दी। इसे लेकर लंबे समय से लोगों में उत्सुकता थी। 23 जून को फाइनल मैच के रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी ने स्पष्ट किया कि दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच के नियमित दिनों में जो समय का नुकसान होगा। उसकी भरपाई के लिए रिजर्व डे होगा। रिजर्व डे पर मैच तभी खेला जाएगा जब पांचों नियमित दिन में भी बर्बाद हुए समय की भरपाई नहीं हो सकेगी। इसमें मैच के शुरू होने और खत्म होने का समय भी है। हालांकि पांच दिनों मे खेल का परिणाम घोषित होने पर भी रिजर्व डे का इस्तेमाल नहीं होगा। मैच रेफरी दोनों टीमों के बर्बाद हुए समय की नियमित अपडेट देगा।

JUST IN - World Test Championship final playing conditions - A draw or a tie will see both sides crowned as joint winners.



There will be a Reserve Day to make up for any lost time during the regular days of the final.#NZvIND