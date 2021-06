WTC फाइनल से पहले जानिए किस बात से अनुष्का शर्मा हुईं निराश

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल मैच आज से साउथम्पटन में खेला जाना है। मैच से एक दिन पहले से साउथम्पटन में बारिश हो रही है, जिसने सभी क्रिकेट फैन्स को थोड़ा निराश कर दिया है। खबरों की माने तो मैच के पहले दिन के पहले सेशन का खेल बारिश के चलते रद्द हो सकता है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हैं। मैच शुरू होने से पहले अनुष्का ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो पोस्ट शेयर की हैं, एक फोटो के जरिए उन्होंने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं, तो दूसरी पोस्ट में उन्होंने बारिश को लेकर निराशा व्यक्त की है।

अनुष्का ने टीम इंडिया की ग्रुप फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'These Guys' और इस पोस्ट में विराट कोहली को टैग भी किया है। इसके बाद की पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'Rain... Rain... Go away! Come again after 5 Days' (बारिश चली जाओ और पांच दिन बाद आना।) कोविड-19 महामारी के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट बायो बबल में खेला जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर अपनी फैमिली के साथ ही आए हैं।

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच के लिए एक दिन रिजर्व डे के तौर पर भी रखा गया है। बारिश के चलते अगर मैच का समय बर्बाद होता है, तो रिजल्ट नहीं आने की स्थिति में रिजर्व डे पर उतने समय का खेल होगा। टीम इंडिया ने मैच से पहले एक दिन अपने प्लेइंग XI की घोषणा कर दी थी।