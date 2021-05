जसप्रीत बुमराह ने खुद को निखारने का क्रेडिट न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर शेन बॉन्ड को दिया

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा समय में मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड ने उनका करियर निखारने में अहम भूमिका निभाई। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज बुमराह अगले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे।

बुमराह ने मुंबई इंडियंस द्वारा जारी वीडियो में कहा, 'मैं हमेशा उनसे बात करने की कोशिश करता हूं यहां तक कि तब भी जब मैं भारतीय टीम के साथ होता हूं। इसलिए यह अच्छा सफर रहा है और उम्मीद है कि हर साल मैं सीखना जारी रखूंगा और अपनी गेंदबाजी में कुछ नई चीजें जोड़ने की कोशिश करूंगा।' बुमराह ने कहा, 'उन्होंने ने इसमें अहम भूमिका निभाई। यह अब तक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है और उम्मीद है कि यह आने वाले सालों में भी मजबूत बना रहेगा।' उन्होंने कहा कि जब बॉन्ड खेला करते थे तब वह उनकी गेंदबाजी को लेकर वह काफी एक्साइटेड रहते थे और जब वह भारत की तरफ से खेल रहे होते हैं तब भी बॉन्ड से बात करने की कोशिश करते हैं।

