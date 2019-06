पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के ट्वीट पर दिया जवाब- मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं

ICC World Cup 2019 India National Cricket Team Rohit Sharma: मौजूदा आईसीसी विश्व कप में टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। रोहित ने अभी तक तीन पारियां खेली हैं और 159.50 की औसत से 319 रन बना डाले हैं। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग 140 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के बाद मुंबई इंडियंस ने रोहित को बधाई देते हुए ट्वीट किया था, जिस पर रोहित ने मजेदार जवाब दिया है।

रोहित ने मुंबई इंडियंस के ट्वीट पर लिखा कि इस तरह के ट्वीट से वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कहा था कि वो पिता बनने के बाद के समय का काफी लुत्फ उठा रहे हैं और समायरा के जन्म के बाद वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार भी हो गए हैं। रोहित के इस बयान के बाद मुंबई इंडियंस की ओर से ट्वीट किया गया, 'रोहित ने अच्छी पारियों के लिए बेटी समायरा को क्रेडिट दिया।'

👨‍👧 @ImRo45 credits daughter Samaira for putting him into good space! More on👇 #OneFamily #CricketMeriJaan #TeamIndia https://t.co/d47JIeNxj6

This is gonna get me into trouble. You missed someone there who played a part too🙄 https://t.co/mymCTfynke