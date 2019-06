CWC 2019: केविन पीटरसन ने किया ट्वीट, कहा- ऋषभ पंत को जल्दी से प्लेन में बैठाइए

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने टीम इंडिया को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को विश्व कप (ICC World Cup 2019) टीम में युवा ऋषभ पंत को लाना चाहिए।

शिखर धवन के अंगूठे में फ्रैक्चर हैं और इसी कारण उनका विश्व कप में खेलने पर संशय है। जहां एक तरफ चर्चाएं हैं कि धवन विश्व कप से बाहर हो गए हैं, वहीं टीम प्रबंधन उनकी स्थिति को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसी कारण वह धवन के विकल्प के नाम का ऐलान करने पर अंतिम फैसला नहीं कर पा रही है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी और खिलाड़ी के नाम का ऐलान धवन की जगह किया जाता है तो बाएं हाथ का बल्लेबाज फिर इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकेगा।

शिखर धवन की चोट के बाद इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज पीटरसन ने ट्वीट कर लिखा, “शिखर विश्व कप से बाहर हो गए हैं। जल्दी से पंत को प्लेन में बैठाइए। लोकेश राहुल से सलामी बल्लेबाजी कराइए और पंत को नंबर-4 पर लेकर आइए।”

Shikha OUT the World Cup.



Get Pant on the plane ASAP.



KL Rahul to open and Pant at number 4...