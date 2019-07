ICC World Cup 2019 ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा #1992MeinBhi, पाक फैन्स ने कहा- हम चैंपियन, इंडियन फैन्स ने कर दी बोलती बंद

ICC World Cup 2019 पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूदा विश्व कप के नॉकआउट तक पहुंच नहीं सकी, जिसके बाद पाक फैन्स काफी निराश हो गए थे। नॉकआउट में पहुंची चार टीमों में से जो दो टीमें फाइनल में पहुंची हैं, वो दोनों ही टीमें पाकिस्तान के खिलाफ लीग मैच में हार चुकी हैं, ऐसे में पाकिस्तानी फैन्स कह रहे हैं कि असली चैंपियन पाकिस्तान है। इतना ही नहीं पाकिस्तानी फैन्स भारतीय फैन्स को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इंडियन फैन्स भी पीछे नहीं रहे और पाकिस्तानी फैन्स को मुंहतोड़ जवाब दिया।

ट्विटर पर #1992MeinBhi काफी ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तानी फैन्स इस हैशटैग के साथ टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय फैन्स ने इसी हैशटैग के साथ पाकिस्तानी फैन्स को करारा जवाब दिया है। आईसीसी विश्व कप 2019 का फाइनल मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। लीग राउंड के दौरान भारत को इंग्लैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, जबकि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने उन्हें 18 रन से हराया, वहीं पाकिस्तान लीग राउंड में दोनों टीमों के खिलाफ जीता था।

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खाते में 11-11 प्वॉइंट्स थे, लेकिन बेहतर नेट रनरेट के दम पर न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया था, जबकि दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड आठ विकेट से जीतकर फाइनल में पहुंचा।

#1992MeinBhi के साथ लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं-

We Pakistanis supported New Zealand in Semi & Celebrated as if Pakistan were playing, so in some sense, Its PAK v ENG in Final again 😂😍😘.

ENGLAND to LOSE.. Aur Yaad rahe Trent Boult ka ideal b Waseem Akram h 😁.#1992MeinBhi — Toqeer Bhangu (@bhangu_toqeer) July 12, 2019

PAKISTAN 🇵🇰 beat NEWZEALAND in league match

PAKISTAN🇵🇰 beat ENGLAND in league match

AND they both are finalist

SO WE ARE STILL CHAMPION🇵🇰🇵🇰 #Pakistan #1992MeinBhi pic.twitter.com/Xd9qHyvUOt — ROHAIL (@ROHAIL21198225) July 12, 2019

India have won two cups but no trending about one if it.

But #Indopak both are tweeting on #1992MeinBhi This is our speciality 😎😎

#1992MeinBhi pic.twitter.com/ct5Gm63diP — H a n i y a 😇 (@hahahaniyasabir) July 12, 2019

भारतीय फैन्स ने ऐसे दिया मुंहतोड़ जवाब-

Poor Porkistan trending #1992MeinBhi like they've won worldcup this time.Guys chill you've been kicked out.

India n Semi's to khela atleast tumhari team ki trh nhi Jo muh uthakr vapas aagye.Captain ko to neend aati h ground par.Fielding hoti nhi.Kisi kaam k nhi ho tum log. pic.twitter.com/eXtNIYhByJ — Satyam Garg (@iamsatyamgarg) July 12, 2019

#1992MeinBhi

pakistani fan's trolling after India's losing knockout match.



Me : for Pakistani fan's

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/bReCFSxu0a — Bhushan Kamble (@Bhush_Handsome) July 12, 2019

Atleast we didn't broke our t.v and support team 🇮🇳 unless like nakli pakistan fans (ye pizze kha rhe, burger kha rhe the) #1992MeinBhi pic.twitter.com/8dKcU2691k — Sahil Sachdeva (@Itzsahil32) July 12, 2019