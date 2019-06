36 साल पहले आज ही के दिन कपिल देव की टीम इंडिया बनी थी वर्ल्ड चैंपियन

जरा इतिहास को पलट कर देखिए। आज ही के दिन 36 साल पहले यानि 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी घटना हुई थी। ऐसी घटना जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। इंग्लैंड में खेल गए 1983 के इस विश्व कप (ICC World Cup) में जब भारत की टीम रवाना हुई तो उसे अंडरडॉग माना गया। कपिल देव के नेतृत्व में टीम इंडिया धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही। उनसे किसी को भी बहुत अच्छा करने की उम्मीद नहीं थी। यही बात शायद टीम के हित में थी।

रफ्ता-रफ्ता टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय कर लिया। फाइनल में उनका सामना दो बार की विश्व कप विजेता टीम वेस्टइंडीज से होने वाला था। क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज 1975 और 1979 का विश्व कप जीत चुका था और माना जा रहा था कि तीसरी बार भी उनकी जीत पक्की है। लेकिन कपिल देव और उनकी टीम के इरादे कुछ और थे।

फाइनल मैच में 183 रनों पर आउट होने के बावजूद भारत ने दिग्गजों से सजी वेस्टइंडीज की टीम को लॉर्डस में 43 रनों से हराकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया। वह 25 जून का ही दिन था। बीसीसीआई ने विश्व कप ट्रॉफी हाथ में लिए कपिल देव की एक फोटो शेयर की है। इसे कैप्शन दिया है- आज ही के दिन 1983 को भारत ने विश्व कप ट्रॉफी जीती।

On this day in 1983 - India won the World Cup and held the trophy high at Lord's - Memories to last a lifetime 🇮🇳🇮🇳🏆🏆 pic.twitter.com/w6b7gg7zAw