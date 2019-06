VIDEO: विंडीज के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली का स्ट्रॉन्ग मैसेज

भारतीय क्रिकेट टीम मैनचेस्टर में लौट आई है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में अपना अगला मैच वेस्टइंडीज से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलना है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के अबतक के सफर में अपने चार मैच जीते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।

अब तक के भारत के अभियान में कप्तान विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने तीन लगातार अर्द्धशतक लगाए। हालांकि उनके फैन्स उनसे शतक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर, विराट कोहली भी अपने खेल और फिटनेस को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। विराट अपने फैन्स को निराश नहीं करना चाहते और इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह वेट उठा रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- कोई छुट्टी नहीं, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।

No days off 💪🏋‍♂. Nothing can be done without hardwork. pic.twitter.com/o22H1XdzHc