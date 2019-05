WC 2019: हैरी केन से मिले विराट कोहली, अभिषेक बच्चन ने कर दिया ट्रोल

विश्व कप (ICC World Cup 2019) में खेले जाने वाले पहले वॉर्म अप मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैरी केन से शुक्रवार को मुलाकात की। कोहली अपनी टीम के साथ फिलहाल लंदन में हैं। यहीं प्रीमियर लीग क्लब टोटनहैम होट्सपुर क्लब के इतिहास का सबसे अहम मुकाबला यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने जा रहा है।

विराट कोहली और हैरी केन इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे की प्रशंसा करते हैं। केन ने हाल ही में ट्वीट करके भारतीय टीम की प्रशंसा की थी। कोहली ने भी वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने के लिए केन की तारीफ की थी।

हैरी केन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले कुछ सालों में कुछ ट्वीट्स के बाद आखिर विराट कोहली से मुलाकात हुई। शानदार व्यक्ति और बेहतरीन खिलाड़ी।

2 जून को टोटेनहेम का मुकाबला लिवरपूल से होना है। केन टोट्नहेम के कप्तान हैं। क्लब फुटबॉल में विजेता को सबसे बड़ा प्राइज मिलता है। टोटेनहेम चैंपियंस लीग में कभी फाइनल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया है।

After a few tweets in the last couple of years good to finally meet @imVkohli. A great guy and a brilliant sportsman. 🏏 pic.twitter.com/vGEOs0gGlT