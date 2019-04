ICC WC 2019:  वर्ल्ड कप में पहली बार सबसे उम्रदराज टीम इंडिया

इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई से शुरू होने वाले वनडे विश्व कप (ICC World Cup 2019) के लिए सोमवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम चयन में ऋषभ पंत के युवा जोश पर दिनेश कार्तिक का अनुभव भारी पड़ गया। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने अंबाती रायडू के स्थान पर हरफनमौला विजय शंकर को विश्व कप का टिकट दिया। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को जगह मिली, वहीं चौथे तेज गेंदबाज का चयन नहीं किया गया। इसकी जगह रविंद्र जडेजा के रूप में तीसरा स्पिनर टीम में शामिल किया गया है।

इंग्लैंड में मई-जून में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए सोमवार को 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान हुआ। यह अब तक के विश्व कप की सबसे उम्रदराज भारतीय टीम है। विराट की अगुआई वाली टीम इंडिया की औसत आयु 29.9 साल है। वहीं, इस बार टीम में शामिल सात खिलाड़ियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है।

बता दें कि 1983 में विश्वकप जीतने वाली टीम इंडिया की औसत आयु 27.7 जबकि 2015 में महेंद्र सिंह धौनी के धुरंधरों की औसत उम्र 27.3 साल थी।

आइए जानते हैं 15 खिलाड़ियों की उम्र:

विराट कोहली (कप्तान)- 30 साल

रोहित शर्मा (उपकप्तान)- 31

शिखर धवन- 33 साल

केएल राहुल- 26 साल

विजय शंकर- 28 साल

महेंद्र सिंह धौनी- 37 साल

केदार जाधव- 34 साल

दिनेश कार्तिक- 33 साल

युजवेंद्र चहल- 28 साल

कुलदीप यादव- 24 साल

भुवनेश्वर कुमार- 29 साल

हार्दिक पांड्या- 25 साल

रविंद्र जडेजा- 30 साल

जसप्रीत बुमराह- 25 साल

मोहम्मद शमी- 28 साल

9 वनडे खेलने वाले विजय शंकर को मौका

टीम में चौंकाने वाला नाम विजय शंकर का रहा। टीम इंडिया में चौथे नंबर के लिए अंबाती रायडू और विजय शंकर के बीच होड़ थी, लेकिन महज 9 मैच खेलने वाले विजय ने बाजी मार ली। वहीं, युवा ऋषभ पंत पर अनुभवी विकेटकीपर कार्तिक भारी पड़े।

1983 की पहली खिताबी जीत में ऑलराउंडर सब पर भारी पड़े थे

कपिल देव- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लिए और 27 गेंदों पर 40 रन भी बनाए। जिंब्बावे के खिलाफ 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसने भारत को जिताया।

रोजर बिन्नी- पहले मैच में 3 विकेट लेने के साथ 27 रन भी बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 रन बनाए। 29 रन पर चार विकेट चटका 'मैन ऑफ द मैच' बने। जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद कपिल संग 60 रन की साझेदारी। दो विकेट भी लिए।

मोहिंदर अमरनाथ- सेमीफाइनल और फाइनल में 'मैन ऑफ द मैच' बने। विंडीज के खिलाफ दूसरे लीग में 80 रन बनाकर एक विकेट भी लिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के दो विकेट लेकर 46 रन भी बनाए। फाइनल में तीन विकेट लिए।

मदन लाल- पहले मैच में नाबाद 21 रन बनाए, एक विकेट भी चटकाया। दूसरे मैच में 27 रन देकर तीन विकेट हासिल किए और 'मैन ऑफ द मैच' बने। विश्व कप फाइनल में तीन विकेट लिए 31 रन देकर ।

इस बार टीम में 5 ऑलराउंडर खिलाडी़

केदार जाधव- 2 शतक और 5 अर्धशतक, 27 विकेट भी लिए।

रविंद्र जडेजा- 151 मैचों में 174 विकेट लिए। 1 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं।

विजय शंकर- 9 मैचों में 165 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन देकर 2 विकेट लिए।

हार्दिक पांड्या- 45 मैचों में 44 विकेट। 4 अर्धशतक भी बना चुके हैं।

भुवनेश्वर कुमार- 105 वनडे मैचों में 118 विकेट ले चुके हैं। निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज, एक अर्धशतक लगा चुके।

100+ वनडे खेलने वाले 6 खिलाड़ी

रोहित शर्मा- 206 मैच

शिखर धवन- 128 मैच

विराट कोहली- 227

महेंद्र सिंह धौनी- 341

रविंद्र जडेजा- 151

भुवनेश्वर कुमार- 105

अनुभवी धौनी का चौथा वर्ल्ड कप

इस टीम में सबसे अनुभवी और उम्रदराज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी हैं। उनकी उम्र 37 साल है। वह 341 वनडे और 3 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। यह उनका चौथा वर्ल्ड कप है। बता दें कि 2015 की टीम में भी सबसे उम्रदराज धौनी थे। तब धौनी की उम्र 33 साल थी।

वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ऐसा है टीम इंडिया का शेड्यूल

5 जून- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, रोज बाउल, साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

9 जून- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया , केनिंग्टन ओवल, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

13 जून- भारत बनाम न्यू जीलैंड, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

16 जून- भारत बनाम पाकिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

22 जून- भारत बनाम अफगानिस्तान, द रोज बोल साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

27 जून- वेस्ट इंडीज बनाम भारत, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

30 जून- इंग्लैंड बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

2 जुलाई- बांग्लादेश बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

6 जुलाई- श्री लंका बनाम भारत, हेडिंग्ले, लीडस- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल मैच

9 जुलाई- TBC Vs TBC, पहला सेमीफाइनल (1 बनाम 4), ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

11 जुलाई- TBC Vs TBC, दूसरा सेमीफाइनल (2 बनाम 3), एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

14 जुलाई- TBC Vs TBC - फाइनल, लॉर्ड्स, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

ICC WC 2019: आंकड़ों में देखें 15 सदस्यीय टीम इंडिया- Photos