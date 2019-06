CWC 2019: अपने स्कूल की मिट्टी को देख भावुक हुए विराट कोहली 

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पूर्व अपने स्कूल से एक अनोखा तोहफा मिला। किंग्स्टन ओवल में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के मैच से पूर्व कप्तान विराट को उनके स्कूल विशाल भारती पब्लिक स्कूल की ओर से स्कूल की मिट्टी भेंट की गई।

कप्तान विराट कोहली को यह तोहफा भी काफी पसंद आया और मैच से ठीक पहले मैदान में देश से आई मिट्टी को सूंघते हुई उनकी तस्वीर भी देखी गयी।

जिस समय स्कूल से आई मिट्टी को देख रहे थे, वहां टीम इंडिया के प्रमुख कोच रवि शास्त्री और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी भी वहां मौजूद थे। विराट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई विशाल भारतीय पब्लिक स्कूल से की थी जबकि नौवीं कक्षा में वह सेवियर कान्वेंट स्कूल में चले गए। वर्ष 1998 में विशाल भारती में पढ़ाई के दौरान वह वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी में शामिल हुए थे।

The soil from @imVkohli's school, where he learnt to play cricket, is going to London to bless him.



