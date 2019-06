VIDEO: स्मिथ की हूटिंग कर थे फैन्स, विराट ने किया कुछ ऐसा, सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में रविवार को ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान टीम इंडिया और इसके खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन (117) और कप्तान विराट कोहली (82) की दमदार पारियों की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 352 रन जड़े। विश्व कप में भारत का यह चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। टूनार्मेंट में सबसे अधिक स्कोर बनाने के मामले में आस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। पांच बार की विजेता ने 2015 में अफगानिस्तान के खिलाफ 417 रनों का पहाड़ खड़ा किया था।

इस मैच में यूं को कई रोमांचक और मजेदार पल देखने को मिले। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक जेस्चर से सबका दिल जीत लिया। कई कारण हैं जो विराट को 'किंग कोहली' बनाते हैं। दरअसल, जब स्टीव स्मिथ बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त कुछ फैन्स स्मिथ की हूटिंग कर रहे थे।

विराट कोहली को जब इस बात का अहसास हुआ तो उन्होंने अपने फैन्स से ऐसा करने के लिए मना कर दिया और स्मिथ के लिए तालियां बजाने को भी कहा। भारतीय प्रशंसकों ने स्मिथ के स्ट्राइक पर आते ही 'धोखेबाज, धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। हालांकि यह देखना अच्छा लगता कि भारत की बल्लेबाजी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्मिथ का बचाव किया।

हार्दिक पांड्या के आउट होकर बाहर जाने के दौरान स्मिथ जब थर्ड मैन पर जाने लगे तो दर्शकों ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। स्मिथ की असहजता को समझते हुए कोहली ने दर्शकों को इशारा किया कि वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान की हूटिंग करने की जगह उनकी हौसलाअफजाई करें।

With India fans giving Steve Smith a tough time fielding in the deep, @imVkohli suggested they applaud the Australian instead.



Absolute class 👏 #SpiritOfCricket #ViratKohli pic.twitter.com/mmkLoedxjr — ICC (@ICC) June 9, 2019

आईसीसी ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

When India fans started getting stuck into @stevesmith49, here's how #ViratKohli responded to them.



And here's the reaction from the Australian!



Absolute class! #SpiritOfCrickethttps://t.co/2gMOtR6lQZ — ICC (@ICC) June 9, 2019

विराट कोहली के इस जेस्चर्स की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

Wow. How good is this from Virat Kohli? Steve Smith is sent to field on the boundary, and immediately cops the most hideous boos from the Indian fans. So Kohli turns to that stand and gestures for them to clap Smith. #CWC19 pic.twitter.com/GBTPaolOXh — Sam Landsberger 🗯 (@SamLandsberger) June 9, 2019

And some cricketers say that he is immature 😑😑 — Bhavik Chawla (@chawla_bhavik) June 9, 2019

Kohli gains more respect from India and give a big lesson for them who understand behaviour respect of Cricket game.🏏👍 — Singh Mamta (@Mamta_S14) June 9, 2019

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नाथन कूल्टर नाइल को एक-एक विकेट मिला, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने दो विकट चटकाए।