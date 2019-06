CWC 2019: पाकिस्तान में विराट कोहली का फैन हुआ स्पॉट, PIC वायरल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की पूरी दुनिया में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। सचिन और धौनी की तरह कोहली भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जो किसी सरहद तक सीमित नहीं है। हाल ही में एक पाकिस्तानी शख्स को विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 पहने देखा गया। यह पाकिस्तानी फैन्स लाहौर में स्पॉट किया गया।

सोशल मीडिया पर इस फैन की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। लाहौर की गलियों में 18 नंबर की जर्सी पहन कर घूम रहे इस फैन की भारतीय प्रशंसक भी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

हालांकि, इस फैन्स की जर्सी ग्रीन कलर की है, लेकिन इस पर नंबर 18 और विराट लिखा हुआ है, जो विराट कोहली का नंबर है। यह फैन एक स्कूटर पर जा रहा था और कैमरा उसकी पीठ को फोकस में लिए हुए था, जिस पर 18 लिखा हुआ था।

Photo of the day. A Virat Kohli fan with his jersey number 18 spotted on the roads of Lahore. Picture via @sohailimrangeo pic.twitter.com/JuoX3NHZMu — Mazher Arshad (@MazherArshad) June 9, 2019

सोशल मीडिया पर विराट कोहली के इस पाकिस्तानी फैन की जमकर तारीफ हो रही है।

Respect for him, True Fan of Cricket always wins! Heart — Kartik Gandhi (@gandhi21_) June 9, 2019

I know a Sikh lad in our neighbourhood in Mandi Bahauddin who named his younger son Virat. He actually wants him to grow up and play cricket. — Waseem Warraich (@Waseem432000) June 9, 2019

#Cricket has no boundaries. Myself is the biggest fan of @imVkohli as he is one of the greatest players in the history of Cricket. No doubt. Im really fan of his flawless batting especially whren he chases without any pressure,makes him greatest 💪 #CWC19 #INDvAUS #AUSvIND #inda — Sadia (@saadia79) June 9, 2019

Respect for him! :) True Fan, Cricket always wins! — ProVijay (@ProVijay) June 9, 2019

बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 16 जून को खेला जाना है। इस मैच को लेकर दोनों देशों के फैन्स भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।