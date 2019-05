VIDEO: इन दो विदेशी खिलाड़ियों को अपनी WC टीम में चाहते हैं विराट कोहली 

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में एक प्रमोशनल ईवेंट के दौरान विराट कोहली ने वर्ल्ड को लेकर अपनी राय सामने रखी। कोहली आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरी बात टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। जाहिर है वह इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे और साथ अपनी कप्तानी क्षमताओं को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना चाहेंगे।

जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप साइड में उनका कौन सा पसंदीदा खिलाड़ी होगा तो उन्होंने समय गंवाए बिना कहा शेन वॉर्न का नाम लिया। कोहली ने इस ऑस्ट्रेलियन लीजेंड के बारे में कहा, 'हालांकि किसी एक खिलाड़ी का नाम लेना बहुत मुश्किल है। बहुत से महान क्रिकेटर हैं। लेकिन यदि मुझे एक खिलाड़ी चुनना हो तो मैं शेन वॉर्न का नाम लेना चाहूंगा। उन्हें गेंदबाजी करते देखना एक अलग ही आनंद देता है।'

वहीं,विश्व के नंबर वन बल्लेबाज विराट ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी का नाम भी अपनी विश्व टीम में लिया। सभी 10 टीमों के कप्तानों को एक काल्पनिक स्थिति दी गई थी, जिसमें उन्हें दूसरी टीमों के एक खिलाड़ी को चुनना था। इसमें जसप्रीत बुमराह और राशिद खान के नाम दिलचस्प रूप से सबसे ज्याद लिए गए।

विराट कोहली ने कहा, किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल काम है। हमे लगता है कि हमारी टीम बहुत ताकतवर है। फिर भी मुझे अगर किसी एक खिलाड़ी को अपनी टीम में चुनना हो तो मैं फाफ डुप्लेसी को लेना पसंद करूंगा।'

Q: Which player from another team would you pick in your side? @imVkohli: Faf du Plessis!



The 🇮🇳 captain explains why 👇 pic.twitter.com/MrGneDTccB