CWC 2019:  टीम इंडिया को प्रैक्टिस ने नहीं रोक पाई बारिश भी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुरुवार (27 जून) को वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) का मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाना है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारत ने विंडीज के साथ मुकाबले से पहले नेट्स में जमकर पसीना बहाया। मैनचेस्टर में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन टीम इंडिया के अभ्यास सत्र पर इसका कोई असर नहीं पडा़। बारिश भी टीम इंडिया की प्रैक्टिस में बाधा नहीं बन पाई। हालांकि, बारिश की वजह से टीम इंडिया को इंडोर ही प्रैक्टिस करनी पडी़।

भारत यह मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचने की तरफ अपना एक कदम और बढ़ा देगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने सोशल मीडिया पर इनडोर अभ्यास की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसका कैप्शन है- अभ्यास के लिए मुफीद नहीं हैं परिस्थितियां।

Not the ideal conditions for training today ☹ pic.twitter.com/la1uheffS8