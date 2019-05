CWC 2016 अंबाती रायडू के 3D ट्वीट पर विजय शंकर ने दिया ये जवाब 

टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर को अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए नहीं जाना जाता। वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जो स्थितियों को समझते हैं और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देते हैं। विजय शंकर को अंबाती रायडू की जगह तरजीह देते हुए वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। जब अंबाती रायडू को वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। हाल ही में विजय शंकर से अंबाती रायडू के इस ट्वीट के बारे में पूछा गया।

जब विजय शंकर से अंबाती रायडू के विश्व कप टीम के चयन के बाद थ्री डी ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूं कि कोई क्रिकेटर टीम से बाहर होने पर कैसा महसूस करता है। हां, मैं इतना जानता हूं कि रायडू को नियत मुझे टारगेट करने की नहीं रही होगी।''

गौरव कपूर के चैट शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियन' में उन्होंने कहा, ''टीम में न चुना जाना क्रिकेटर के लिए सुखद नहीं होता। मैं खिलाड़ी का नजरिया समझता हूं। यह भी निश्चित है कि उनका मकसद मुझे टारगेट करना नहीं था। उन्होंने जो ट्वीट किया वह कोई भी क्रिकेटर कर सकता था।''

बता दें कि रायडू ने टीम से ड्रॉप किए जाने पर ट्वीट किया था, ''मैंने थ्री डी ग्लासेस ऑर्डर किए हैं ताकि मैं विश्व कप देख सकूं।''

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋..