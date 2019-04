WC 2019: टीम इंडिया का सलेक्शन आज, जानें भारत के मैचों का पूरा शेड्यूल

ICC World Cup 2019 Team India Selection Day: मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति इग्लैंड में होने वाले 2019 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन करने के लिए सोमवार को मुंबई में बैठक करेगी। चयन समिति जब 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगी तब चयनकर्ताओं के सामने तीन ऐसे क्षेत्र होंगे, जिसका कि वह हल निकालना चाहेंगे।

इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नंबर-4 का स्थान है। दूसरा ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कौन विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी का विकल्प होगा। इसके अलावा कौन चौथा अतिरिक्त तेज गेंदबाज होगा।

टीम का ऐलान 15 अप्रैल को शाम 3.30 पर होगा।



विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम (संभावित): रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धौनी, अंबाती रायडू, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक।

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2019 में भारत के मैचों का शेड्यूल

5 जून- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, रोज बाउल, साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

9 जून- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया , केनिंग्टन ओवल, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

13 जून- भारत बनाम न्यू जीलैंड, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

16 जून- भारत बनाम पाकिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

22 जून- भारत बनाम अफगानिस्तान, द रोज बोल साउथहैम्पटन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

27 जून- वेस्ट इंडीज बनाम भारत, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

30 जून- इंग्लैंड बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

2 जुलाई- बांग्लादेश बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

6 जुलाई- श्री लंका बनाम भारत, हेडिंग्ले, लीडस- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल मैच

9 जुलाई- TBC Vs TBC, पहला सेमीफाइनल (1 बनाम 4), ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

11 जुलाई- TBC Vs TBC, दूसरा सेमीफाइनल (2 बनाम 3), एजबेस्टन, बर्मिंगम- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

14 जुलाई- TBC Vs TBC - फाइनल, लॉर्ड्स, लंदन- दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)