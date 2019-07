PIC: लीड्स की सड़कों पर मस्ती करती नजर आए टीम इंडिया के खिलाड़ी

भारतीय टीम को आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में अपना अंतिम लीग मैच शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ यहां के हेडिंग्ले मैदान पर खेलना है। लेकिन गुरुवार को खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग को छोड़कर इस शहर को घूमने का लुत्फ उठाया।

इंस्टाग्राम पर हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धौनी और मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह के साथ एक फोटो शेयर की और उसे कैप्शन दिया 'ब्वॉएज डे आउट'।

इससे पहले, धौनी के एक फोटो जिसमें उनके अंगूठे से खून निकल रहा है, काफी वायरल हो गई थी। इस फोटो के आने से बाद से धौनी को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही थीं, लेकिन धौनी की चोट ठीक हो गई है और उन्हें अब कोई खतरा नहीं है।

बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में धौनी कुछ देर के लिए मैदान से बाहर गए थे और पंत को विकेटकीपिंग करनी पड़ी थी। इसके बाद चोट की अफवाहों को और हवा मिली थी। लेकिन बाद में पता चला कि धौनी सिर्फ बाथरूम जाने के लिए स्टेडियम छोड़कर गए थे। इस तरह के ब्रेक में नियम है कि खिलाड़ी आठ मिनट से पहले मैदान पर नहीं आ सकता।

.@msdhoni played with an injured thumb, and spat out blood. But still, there are “Experts” out there on social media, who question his “intent”. Stupefied is the word!#TeamIndia #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/uetkN903Yz