VIDEO: वर्ल्ड कप से पहले यह मजेदार खेल खेलते हुए नजर आई टीम इंडिया

युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बेहतरीन संयोजन और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) से पूर्व अपनी तैयारियां परखने उतरेगी। 30 मई से शुरू होने जा रहे आईसीसी विश्वकप में भारतीय टीम दो अभ्यास मैच खेलेगी जिसमें पहला मुकाबला वह केनिंग्टन ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार (25 मई) को खेलेगी।

यह गैर आधिकारिक अभ्यास मैच टीम इंडिया के प्रदर्शन और उसकी तैयारियों को परखने के लिहाज से बहुत अहम होगा जिसके सभी खिलाड़ी इसी माह समाप्त हुए आईपीएल-2019 टूर्नामेंट की व्यस्तता के बाद सीधे ब्रिटेन पहुंचे हैं।

टीम ने लंदन पहुंचते ही 'द ओवल क्रिकेट' मैदान में प्रैक्टिस शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने शुरुआत में आपस में फुटबॉल खेलकर खुद को तैयार किया। उसके बाद टीम ने अनोखे तरह की प्रैक्टिस शुरू की। खिलाड़ियों ने बचपन वाला खेल खेलना शुरू किया, जिसमें सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से कपड़े छिनकर बचते हुए भागते दिखे।

वर्ल्ड कप से पहले धौनी-कोहली ने की कसी कमर, टीम इंडिया ने बहाया पसीना

युजवेंद्र चहल ने एक वीडियो में खेल के बारे में बताया और टीम की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी। इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से भी शेयर किया है।

