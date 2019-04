VIDEO: शोएब मलिक ने भारत-पाक मैच को लेकर दिया ये बयान

आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में भारत-पाकिस्तान के बीच मैच को युद्ध बताने से इंकार करते हुए शोएब मलिक ने कहा कि यह सामान्य क्रिकेट मैच की तरह ही होगा। उन्होंने कहा, खेलों में युद्ध जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोगों को आपस में प्यार बांटने की दिशा में काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, यह मेरी निजी राय है, युद्ध मेरे लिए अजनबी शब्द है। मेरा निश्चित मानना है कि खेलों में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक पाक पत्रकार से बातचीत में मलिक ने कहा, यह किसी भी दूसरे मैचों की तरह ही होगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को वर्ल्ड कप में मुकाबला होना है। दोनों देशों के बीच सीमाओं पर कुछ समय पहले बेहद तनाव बढ़ गया था।

14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में भारत-पाक क्रिकेट मैच को लेकर काफी विरोध भी हुआ था।

शोएब मलिक ने इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट दोनों देश के बीच पुल का काम करता है। जब आप प्यार से मामले का हल तलाश करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। खेल लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जब दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के मुल्क में जाते हैं तो वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। इससे आपस में फैले बहुत से भ्रम भी दूर हो जाते हैं।''

इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप को शोएब मलिक ने अपना अंतिम वर्ल्ड ईवेंट बताया। मलिक ने कहा, ''यह मेरा अंतिम विश्व कप होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जीते। मेरा मानना है कि पाकिस्तानी टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों को जबरदस्त गठजोड़ है।''

The word ‘war’ itself is a weird one for me and using it is not a good thing, especially in sports. We are going to treat this Indo-Pak game in @cricketworldcup as just another match,@realshoaibmalik

