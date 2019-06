INDvsENG: शोएब अख्तर ने की पाक फैन्स से अपील, भारत का करो सपोर्ट

ICC World Cup 2019, India vs England: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी फैन्स से इंग्लैंड और भारत के बीच होने वाले मैच में भारत का समर्थन करने की अपील है। इसकी वजह यह है कि अगर भारत इंग्लैंड को हरा देता है तो पाकिस्तान को अपने अंतिम मैच में जीत की जरूरत नहीं रहेगी।

शोएब अख्तर ने कहा, ''यह अजीब बात है कि पाकिस्तानी होने के बावजूद मैं यह कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फैन्स भारत का समर्थन करें। वैसे आप चाहें जिसका समर्थन करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप उनका पानी पीते हैं, इसलिए बेहतर है उन्हें सपोर्ट करें। आप इंग्लैंड में रहते हैं तो उसका समर्थन करें, आप इंग्लैंड में खाते हैं तो इंग्लैंड का समर्थन करें।''

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी होने के नाते हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाई करे। अख्तर ने यह भी कहा कि वह सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान को आमने सामने देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सरफराज अहमद के नेतृत्व में पाकिस्तान फाइनल खेले। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भारत का समर्थन करे।

शोएब अख्तर ने आगे कहा, यदि भारत अंक तालिका में टॉप पर रहता है और पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहता है तो इन दोनों के बीच सेमीफाइनल होगा। पूरी दुनिया इन दोनों का मैच देखना चाहती है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान भारत की खुशियों को सेमीफाइनल में नष्ट कर सकता है।''

भारत को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के फैन्स भी स्टेडियम पहुंचे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के टि्वटर हैंडिल से इन फैन्स का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें ये फैन्स टीम इंडिया का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं।

Pakistan fans supporting India!?@ZAbbasOfficial spoke to Pakistan fans in Leeds who'll be backing India in their clash against England tomorrow. pic.twitter.com/VM5CeYoPMu — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 29, 2019

शोएब अख्तर के अलावा माइकल वॉन ने भी पाकिस्तानी फैन्स को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह पहला मौका होगा जब पूरा पाकिस्तान भारत के लिए चीयर कर रहा है।

Is this the first time the whole of Pakistan 🇵🇰 will be cheering for India 🇮🇳!? #CWC19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 30, 2019

वहीं, भारतीय पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजनीति बांटती है, लेकिन क्रिकेट जोड़ता है।

Politics divide. Cricket Unites. That’s what we shall witness today at Edgbaston. It’s #EngvInd where England is surely going to feel like they’re the Away team at Home. Let’s go India 🇮🇳 and Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka #CWC19 — Aakash Chopra (@cricketaakash) June 30, 2019

बता दें कि इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आईसीसी विश्वकप मुकाबले में यहां रविवार को टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया है। विराट कोहली ने इस मैच में ऑलराउंडर विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को अंतिम एकादश में मौका दिया है। उन्होंने बताया कि शंकर को अंगूठे में कुछ समस्या है, इसलिएउन्हें बाहर रखा गया है।

वहीं, अच्छी फॉर्म में चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी प्लेइंग इलेवन में बरकरार हैं। इयोन मोर्गन की इंग्लिश टीम में ओपनर जेसन रॉय की वापसी हुई है, जो चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। मोईन अली इस प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं।