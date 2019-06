शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम के लिए किया ट्वीट, पीटरसन ने उड़ाया मजाक

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर को पूर्व इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन ने उनके एक ट्वीट के लिए जमकर ट्रोल किया। 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशूहर शोएब अख्तर हाल ही में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद पर अपना गुस्सा निकालने के लिए चर्चा में हैं।

आईसीसी वर्ल्ड कप में पहले मैच में ही पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। तब से अख्तर लगातार फैन्स से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे क्रिकेटरों पर भरोसा रखें।

शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के पक्ष में ट्वीट की एक पूरी सीरीज निकाली। अख्तर ने इस फोटो के साथ लिखा, ब्लड, स्वीट, अग्रेशन, रेसिंग हार्टबीट, बदमाशी। यही वे चीजें हैं जिनकी आपको उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी छाती पर लगे स्टार आपका गौरव है। तगड़ा खेलो और लड़ जाओ।



Blood, sweat, aggression, racing heartbeat, badmaashi. This is whats required when you represent your country. This star on your chest is your pride guys. Tagra khelo.

Go get them. Larr jao. #Pakistan #PakvsEng #cwc2019 pic.twitter.com/b9JnTmBKOp