संजय बांगर ने शिखर धवन को लेकर दिया नया अपडेट, जानें विजय शंकर को लेकर क्या कहा

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को फिलहाल इंग्लैंड में ही निगरानी में रखा जाएगा। वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते वक्त धवन का अंगूठा चोटिल हो गया था। शिखर धवन की उपलब्धता को लेकर टीम इंडिया के बैटिंग कोच संजय बांगर ने नया अपडेट दिया है।

दरअसल, शिखर धवन को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या वह आगामी मैचों में खेल पाएंगे या नहीं। और कितने मैच वह मिस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नाथन कूल्टर नाइल की एक गेंद उनके बाएं हाथ के अंगूठे में लग गई थी। यह चोट लगने के बाद शिखर को संघर्ष करते देखा गया था।

इस मैच में शिखर धवन ने दर्द के बावजूद 109 गेंदों में 117 रन की पारी खेली थी। मैच के बाद में रिपोर्ट्स से पता चला था कि वह तीन सप्ताह तक क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि उनका अंगूठा फ्रेक्चर हो गया है।

शिखर धवन की चोट के बावजूद बीसीसीआई उन्हें वापस भारत भेजने के पक्ष में नहीं है। वे उन्हें ऑब्सर्व करना चाहते हैं। संजय बांगर ने भी कहा है कि उनके बारे में कोई भी फैसला 10-12 दिन बाद ही हो पाएगा। हम उनपर नजर रखे हुए हैं।

संजय बांगर ने आगे कहा कि अगर जरुरत पड़ती है तो विजय शंकर भी एक ऑप्शन हैं। अच्छा है कि हमारे पास बैकअप है। ऋषभ पंत जल्द ही मैनचेस्टर में होंगे।

बता दें कि प्रतिभाशाली युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल ओपनर शिखर धवन के कवर के तौर पर भारतीय विश्व कप टीम से जुड़ने इंग्लैंड जाएंगे, लेकिन 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें इंतजार करना होगा। भारत को विश्व कप में अपना तीसरा मैच गुरुवार को नॉटिंगम में न्यूजीलैंड से खेलना है। वह बुधवार को इंग्लैंड पहुंचेंगे, लेकिन वह तब तक टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे जब तक टीम प्रबंधन शिखर को विश्व कप से बाहर करने की घोषणा नहीं करता।

Team India batting Coach Sanjay Bangar: We're monitoring Shikhar Dhawan. He may take 10-12 days to recover, we'll assist him. Vijay Shankar is one of the options, if&when required. It's good to have back up. Rishabh Pant will be in Manchester. pic.twitter.com/u4LUGsTGin