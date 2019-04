WC में नंबर 4 के लिए गौतम गंभीर ने की इस खिलाड़ी की पैरवी, हैरान करने वाला है नाम 

इंग्लैंड में होने वाला वनडे विश्व (ICC World Cup 2019) कप अब करीब है, लेकिन भारतीय टीम में नंबर-4 को लेकर जो उलझने हैं, वह अभी भी कप्तान विराट कोहली के लिए चिंता का सबब हैं। कोहली ने इस क्रम को लेकर अभी तक जो प्रयोग किए हैं, वो विफल ही रहे हैं ऐसे में चिंता में इजाफा लाजमी है।

हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में सीरीज खेली थी, जिसमें उसे 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में भारत ने अंबाती रायडू को नंबर-4 पर मौका दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से फेल रहे थे। रायडू ने 13, 18 और दो रनों की पारियां खेली थीं।

विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन सोमवार को होना है। कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी सिर्फ नंबर-4 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने शनिवार को एक बार फिर कहा है कि संजू सैमसन नंबर-4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं।

संजू इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें संस्करण में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल रहे हैं। अभी तक उन्होंने लीग में अच्छा प्रदर्शन किया है और शतक भी जमाया है। उन्हें हालांकि अभी तक भारतीय टीम की जर्सी नहीं मिली है।

स्टार स्पोटर्स के एक कार्यक्रम में गंभीर ने कहा, “मेरे लिए यह साफ है। मेरे हिसाब से संजू सैमसन नंबर-4 के लिए उपयुक्त विकल्प हैं। मैं हमेशा कुछ अलग करने की वकालत करता हूं और अच्छे स्तर के खिलाड़ियों की खोज में रहता हूं। संजू इस क्रम के लिए सबसे सही बल्लेबाज हैं।”

इससे पहले भी संजू सैमसन के लिए गौतम गंभीर ट्वीट कर चुके हैं और नंबर 4 पर उन्हें खिलाने के लिए पैरवी की थी।

I normally don’t like to talk about individuals in cricket. But seeing his skills I am glad to note that Sanju Samson is currently the best Wicketkeeper batsman in India. For me he should be batting number 4 in the World Cup @BCCI @rajasthanroyals @IPL @StarSportsIndia