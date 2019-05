VIDEO: वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने लिया ये स्पेशल चैलेंज

क्रिकेट में हर सफल बल्लेबाज चाहता है कि वह क्रीज पर भरोसमंद और विश्वसनीय दिखाई दे। इस मामले में भारत के ओपनर रोहित शर्मा भी अपवाद नहीं हैं। रोहित का आंखों और हाथों के बीच गजब का संतुलन है, इसलिए वह लिमिटेड ओवर क्रिकेट में लंबे समय से निरंतरता बनाए हुए हैं। आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के मद्देनजर मुंबई के इस बल्लेबाज ने स्टीडी हैंड चैलेंज स्वीकार किया।

इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि इंग्लैंड की परिस्थितियां में इंग्लैंड एक मजबूत टीम है। उन्होंने कहा था, इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों में सबसे मजबूत टीम है। लेकिन सभी टीमें संतुलित और मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। मुझे लगता है यह सबस कठिन विश्व कप होगा।'



बीसीसीआई के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से रोहित शर्मा के इस चैलेंज के वीडियो को शेयर किया गया है। फैन्स, रोहित शर्मा के इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं।

