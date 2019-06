CWC 2019: रोहित शर्मा का 23वां वनडे शतक, गांगुली को पीछे छोड़ा

लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (51 रन पर चार विकेट) के विश्वकप (ICC World Cup 2019) में यादगार पदार्पण और उपकप्तान रोहित शर्मा (नाबाद 122) के की बदौलत विश्व की दूसरे नंबर की टीम भारत ने आईसीसी विश्व कप में अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बुधवार को छह विकेट से हरा दिया। भारत ने विश्वकप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट पर 227 रन पर रोका और फिर 47.3 ओवर में चार विकेट पर 230 रन बनाकर विजयी शुरुआत की।

'चोकर्स' के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी उम्मीदों को गहरा झटका लगा। भारत की आईसीसी टूर्नामेंटों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह लगातार छठी जीत थी।

रोहित शर्मा का 23वां वनडे शतक

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीयों में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सौरव गांगुली 22 शतक के साथ चौथे नंबर पर हैं।

वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का दूसरा शतक

रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप में यह दूसरा शतक है। उन्होंने पहला शतक 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तब उन्होंने 137 रन की पारी खेली थी। रोहित ने 144 गेंदों पर 13 चौकों और दो छक्कों की मदद से 122 रन बनाए और भारत को जीत दिलाकर नाबाद पवेलियन लौटे।

भारत का 26वां वर्ल्ड कप शतक

रोहित ने वर्ल्ड कप में भारत की ओर से 26वां शतक लगाया। यह वर्ल्ड कप का कुल 168वां शतक है। भारत टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गया। उसने ऑस्ट्रेलिया के 26 शतक की बराबरी की।



रोहित का सबसे धीमा सैंकड़ा

रोहित शर्मा के करियर का सबसे धीमा शतक था। उन्होंने 128 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, लेकिन यह एक बेहतरीन शतक था जिसका पूरे भारतीय खेमे ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

