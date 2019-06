ICC World Cup 2019: ऋषभ पंत बने शिखर धवन के रिप्लेसमेंट, लोगों ने अंबाती रायुडू को कर दिया TROLL, जानिए क्यों

ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप में शिखर धवन के बाहर होने के बाद ऋषभ पंत को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में जगह दी गई है। इस बीच टीम इंडिया के क्रिकेटर अंबाती रायुडू एक बार फिर ट्विटर पर ट्रोल किए जा रहे हैं। विश्व कप के लिए टीम इंडिया के चयन के समय उन पर विजय शंकर को टीम में तरजीह दी गई थी और चयनकर्ताओं ने विजय शंकर को थ्री डायमेंशन वाला खिलाड़ी बता कर उनके चयन को सही बताया था। जिसके बाद रायुडू ने ट्विटर के जरिए बीसीसीआई पर निशाना साधा था और लिखा था कि उन्होंने विश्व कप देखने के लिए 'थ्री डी ग्लासेस ऑर्डर किए हैं।'

पंत को टीम में जगह मिलने के बाद से ट्विटर पर रायुडू को लेकर मजेदार ट्वीट्स किए जा रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया कि अब रायुडू को पंत को खेलते हुए देखने के लिए 4डी ग्लासेस ऑर्डर करने पड़ेंगे। बुधवार (19 जून) को बीसीसीआई ने घोषणा की कि धवन विश्व कप नहीं खेल पाएंगे और पंत उनकी जगह लेंगे। आपको बता दें कि धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग सेंचुरी जड़ने के दौरान चोटिल हो गए थे। पैट कमिंस की गेंद उनके हाथ के अंगूठे पर लगी थी, जिसके बाद भी वो खेलते रहे थे। मैच के बाद पता चला कि धवन के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था।

हालांकि इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि धवन सेमीफाइनल से पहले फिट होकर टीम में वापसी करेंगे। हालांकि अब साफ हो गया है कि उन्हें फिट होने में अभी काफी समय लगेगा और ऐसे में पंत को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया है। मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान पंत टीम से जुड़ चुके थे, लेकिन विजय शंकर को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिला था। धवन की गैरमौजूदगी में लोकेश राहुल और रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे उड़ रहा है रायुडू का मजाक-

After #RishabhPant replaced #ShikharDhawan in the #IndianCricketTeam team

Ambatirayuduto selectors : pic.twitter.com/qWcrUtCopW

— Priyanshukumar(@Memer_Launda) June 20, 2019

Reaction of ambatiRayuduwhen Rishabpant Replaced Dhawan#rishabpant #Dhawan pic.twitter.com/4DSS8BEI84

— Rishi raj misra🇮🇳🏏 (@rishi_memes) June 19, 2019

What glasses is ambatiRayudugoing to order now ?

— NithinRao(@nithinrao) June 19, 2019

Risabhpant is preferred over ambatirayuduafter dhawaninjury ...

While rayudutrying to watch 2d player by 3d glass : pic.twitter.com/HvwvRnCJgs

— AshutoshAnkit(@AshutoshAnkit7) June 19, 2019

Just In: AmbatiRayaduhas now bought 4D glasses to watch RishabhPant.

— Trendulkar(@Trendulkar) June 19, 2019

AmbatiRayudu: pic.twitter.com/Pe8RI6Yqhe

— AmietR. Kashyap(@Amitraaz) June 19, 2019