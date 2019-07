इंग्लैंड से फाइनल खेले तो भगवान हमारे ड्रेसिंग रूम में होगा: रवि शास्त्री

ICC World Cup 2019: टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि विश्व कप (ICC World Cup 2019) लीग चरण में मेजबान टीम के खिलाफ हार के दौरान भगवान इंग्लैंड के साथ था, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमें दोबारा भिड़ती हैं तो वह उनके साथ होग। भारत अगर पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देता है तो खिताबी मुकाबले में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

भारत ने लीग चरण में सात जीत के साथ शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इंग्लैंड एकमात्र टीम थी, जिसने लीग चरण के दौरान भारत को हराया था। खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे इंग्लैंड ने 'करो या मरो' के मुकाबले में भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी थी।

आईसीसी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में शास्त्री ने कहा, ''मुझे लगता है कि उस दिन भगवान इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में था। उम्मीद करता हूं कि अगर हम अगले मैच में इंग्लैंड से खेलेंगे तो वह हमारे ड्रेसिंग रूम में होगा।'' शास्त्री ने टूर्नामेंट के मौजूदा शीर्ष स्कोरर रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की जो टूर्नामेंट में पांच शतक जड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा, ''रोहित शर्मा महानतम वनडे खिलाड़ियों में से एक है। वह इस प्रतियोगिता में रन बनाता या नहीं, वर्षों से उसके रिकॉर्ड पर नजर डालिए। वनडे इंटरनेशनल मैचों में तीन दोहरे शतक।'' शास्त्री ने कहा, ''किसी ने ऐसा नहीं किया है। शीर्ष क्रम में उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी फॉर्म हैरानी की बात नहीं है। इस तरह की फॉर्म में आने के लिए अगर वह विश्व कप को चुनता है तो कोच के रूप में मुझे खुशी होगी।

