वर्ल्ड कप में पॉप स्टार रिहाना ने लगाया ग्लैमर का तड़का, देखें- PICS

ICC World Cup 2019, Sri Lanka vs West Indies: पॉप स्टार रिहाना ने सोमवार को क्रिकेट विश्व कप में ग्लैमर का तड़का लगाया, जब वह श्रीलंका के खिलाफ यहां वेस्टइंडीज का लीग मैच देखने पहुंची। चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 23 रनों से हरा दिया है। भले ही श्रीलंका इस मैच को जीत गया हो, लेकिन सेमीफाइनल में उसके पहुंचने की संभावनाएं भी खत्म हो चुकी है।

श्रीलंका के 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निकोलस पूरन (118) के करियर के पहले शतक और फैबियन एलेन (51) के साथ उनकी सातवें विकेट की 83 की साझेदारी के बावजूद नौ विकेट 315 रन ही बना सकी।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अपने आधिकारिक टि्वटर अकाउंट पर लिखा, ''देखिए कौन आज वेस्टइंडीज की हौसलाअफजाई के लिए आया है। हे रिहाना।''

Look who came to #Rally with the #MenInMaroon today! 😆❤🤗 Hey @rihanna!🙋🏾‍♂️ #CWC19 #ItsOurGame pic.twitter.com/ePYtbZ1c8u