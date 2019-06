ICC World Cup 2019: पाकिस्तानी फैन की शर्मनाक हरकत- कप्तान सरफराज अहमद को सरेआम किया जलील- video

ICC World Cup 2019 India vs Pakistan: आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान को इस बार भारत के खिलाफ लगातार सातवीं हार का सामना करना पड़ा था। 16 जून को भारत ने पाकिस्तान को 89 रन (डकवर्थ लुइस मेथड) से हराया था। आज तक कभी भी पाकिस्तान विश्व कप में भारत के खिलाफ जीत नहीं सका है। पाकिस्तानी फैन्स इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। मैच के अगले दिन खिलाड़ियों को कोसते हुए एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो वायरल हुआ था अब एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी फैन ने कप्तान सरफराज अहमद को सरेआम जलील किया है।

एक मॉल में सरफराज अहमद अपने बेटे को गोद में लेकर जा रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी फैन ने उन्हें रोका। सरफराज को लगा फैन उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, लेकिन तभी फैन ने उन्हें कहा- 'भाई, आप सुअर जैसे मोटे क्यों होते जा रहे हो।' आपको बता दें कि भारत के खिलाफ मैच के दौरान सरफराज दो बार उबासी लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे, जिसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था। पाकिस्तानी क्रिकेटरों को फिटनेस को लेकर काफी आलोचना झेलनी पड़ी है।

पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी फैन टीम के क्रिकेटरों की फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन साथ ही काफी फैन्स ने इस वीडियो के लिए फैन की क्लास लगाई है और इसे शर्मनाक हरकत करार दिया है।

No manners. No respect. Absolutely disgraceful behaviour. Yes the performances have not been good but the players don't deserve such abuse #CWC19 pic.twitter.com/o8rMNTVGXI

Criticism is important in a sportsman's life because sometimes it's acts as a motivation but this is not criticism this is about manners and he's shitt on his manners



Totally disrespectful 😡 and unacceptable 😠