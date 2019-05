ICC World Cup 2019: टीम से बाहर हुए पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऐसे जताया विरोध

ICC ODI World Cup 2019: बाएं हाथ के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को विश्व कप (ICC World Cup 2019) के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। दोनों गेंदबाजों को पिछले महीने घोषित प्रारंभिक टीम में जगह नहीं दी गई थी। आमिर को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में रखा गया था, जिसमें पाकिस्तान को 4-0 से पराजय हार झेलनी पड़ी है।

चयनकर्ताओं ने हरफनमौला फहीम अशरफ और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जुनैद खान को भी शुरूआती टीम से बाहर कर दिया है। टीम से इस तरह बाहर किए जाने पर जुनैद खान ने अलग ही अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है।

जुनैद खान ने मुंह पर काली टैप (पट्टी) बांधकर अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जुनैद खान ने लिखा है- ''मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सच कड़वा होता है।'

I dont want to say anything. Truth is bitter. (Sach karwa hotha hai) pic.twitter.com/BsWRzu0Xbh — Junaid khan 83 (@JunaidkhanREAL) May 20, 2019

सोशल मीडिया पर भी जुनैद खान को टीम से बाहर किए जाने पर फैन्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Junaid Khan should have been in the worldcup squad. Two 19 years old in the squad with very less experience. Thats a gamble. #WorldCup2019 #Pakistan #CWC19 — Umair Ikram (@umair_ikram1) May 20, 2019

Wahab was going all over the place and you started winning when Junaid Khan came into the team back in #ct17



This is a mistake that @TheRealPCB has made with getting Wahab in for JK#CWC19 #cricket #EngvPak — Hasaan Saeed (@HasaanSaeed) May 20, 2019

Junaid Khan

2011 WC - was in squad but didn't play a single game

2015 WC - got injured just 15-20 days before WC

2019 WC - dropped from final WC squad

What a bad luck... — Shahzeb Ijaz (@ShahzebIjazPK) May 20, 2019

Junaid Khan in ODIs



Matches: 76

Wickets : 110

Average : 29

Economy : 5.35



He should have been the first choice for World Cup.#cwc19 pic.twitter.com/CDVroRTT9G — Fahad Abbaci 🇵🇰 (@imfahadabbasi17) May 20, 2019



बता दें कि वहाब ने आखिरी वनडे 2017 में खेला था जब भारत के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले मैच में उन्होंने 87 रन दिए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिली थी। आमिर ने पिछले 14 वनडे में सिर्फ पांच विकेट लिए हैं। वह चेचक से उबर रहे हैं। वहाब और आमिर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

चयनकर्ताओं ने युवा बल्लेबाज आबिद अली को बाहर करके आसिफ अली को टीम में शामिल किया है। मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक ने कहा कि कप्तान और मुख्य कोच से मशिवरे के बाद टीम चुनी गई है।

पाकिस्तानी विश्व कप टीम :

फखर जमां, इमाम उल हक, बाबर आजम, हैरिस सोहेल, आसिफ अली, शोएब अली, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद (कप्तान), इमाद वसीम, शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हसनैन।