ICC World Cup 2019: भारत के पूर्व क्रिकेटर ने विलियमसन की तुलना की धौनी से- जानिए क्यों

ICC World Cup 2019 NZ vs SA: आईसीसी विश्व कप में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने बुधवार (20 जून) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नॉटआउट 106 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। इस पारी के बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनकी तुलना महेंद्र सिंह धौनी से की है। कैफ ने कहा कि केन और धौनी एक जैसे शांत रहने वाले क्रिकेटर हैं।

मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर लिखा, 'केन विलियमसन एक चैंपियन हैं। धौनी के साथ विश्व क्रिकेट में वो सबसे कूल रहने वाले क्रिकेटर हैं। क्या शानदार तरीके से रनों का पीछा किया न्यूजीलैंड ने और शानदार जीत दर्ज की।' वीवीएस लक्ष्मण ने भी केन की जमकर तारीफ की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 49 ओवर में 6 विकेट पर 241 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड ने 48.3 ओवर में छह विकेट गंवाकर 245 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

Kane Williamson is a champion.

Along with Dhoni the coolest head in world cricket. What a fantastic chase and a great victory for New Zealand #NZvSA pic.twitter.com/kARTNK9gKe — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 19, 2019

What a marvellous innings from Kane Williamson. Fantastic game of cricket and his calmness stood out in taking New Zealand home. Terrific stuff #NZvSA pic.twitter.com/ZxFgagPZl4 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 19, 2019

इस हार के साथ दक्षिण अफ्रीकी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी काफी कम हो गई है। न्यूजीलैंड ने अभी तक इस विश्व कप में कोई भी मैच नहीं गंवाया है। भारत के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, जबकि बाकी मैचों में टीम ने जीत दर्ज की है। कुछ इस तरह विलियमसन की पारी की हुई तारीफ-



KANE WILLIAMSON! He pumps a SIX over mid-wicket bringing up his 12th ODI century! Next ball through gully for four and the BLACKCAPS claim a four wicket victory 🏏 #CWC19 #NZvSA #BACKTHEBLACKCAPS pic.twitter.com/r4voxQ0JFq — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 19, 2019

No fireworks, no showmnaship. Just a clinical completion of the task at hand. This man #KaneWilliamson is the ‘Mechanic.’ Like Jason Statham, the perfect executioner...#NZvsRSA — anand mahindra (@anandmahindra) June 19, 2019