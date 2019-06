CWC 2019: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धौनी के ग्लव्स, जानें क्यों

ICC World Cup 2019, India vs South Africa: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के जेस्चर्स भारतीय टीम के लिए हमेशा शानदार होते हैं। वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान सोशल मी़डिया पर धौनी के विकेटकीपिंग ग्लव्स वायरल हो रहे हैं। धौनी के इन ग्लव्स में कुछ खास है, जिसकी फैन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं।

महेंद्र सिंह धौनी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में अपने ग्लव्स में पैरा स्पेशल फोर्स के लोगो का इस्तेमाल किया और वह इन्हें दिखाते हुए भी नजर आए। धौनी खुद भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उन्हें यह सम्मान 2011 में दिया गया था। धौनी केवल क्रिकेटर के ही राजदूत नहीं हैं, बल्कि वह अपने फैन्स से लगातार संपर्क में रहते हैं।

सोशल मीडिया पर फैन्स ने धौनी के ग्लव्स की तस्वीरें शेयर कर उनकी जमकर तारीफ की है। साथ ही फैन्स धौनी को इस जेस्चर के लिए सैल्यूट भी कर रहे हैं।

भारत के लिए विश्व कप जीतने वाले इस पूर्व कप्तान से इतनी ज्यादा उम्मीदें पाली जाती हैं, कि कई बार उन पर इन उम्मीदों को पूरा करने का दबाव पड़ जाता है।

