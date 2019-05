INDvsNZ: वॉर्म अप मैच में विकेट के पीछे नहीं, कुछ ऐसे नजर आए धौनी, देखें- VIDEO

विश्व कप (ICC World Cup 2019) में महेंद्र सिंह धौनी, विराट कोहली की योजना में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में शुमार धौनी के रिफ्लेक्सेस आज भी हैरान करने वाले हैं। खेल के बारे में उनकी सजगता और जानकारी उन्हें इस सीजन का मुख्य कैंपेनर बनाती है।

स्मार्ट विकेटकीपिंग की नई इबारत लिखने वाले धौनी की इस विश्व कप अहम भूमिका होगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ धौनी एक सामान्य फील्डर की तरह मैदान पर थे। उनकी जगह दिनेश कार्तिक विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली हुई थी।

विराट कोहली जब टीम के साथ फील्डिंग करने मैदान पर आए तो धौनी नहीं थे। वह बाद में मैदान पर आए। डीप फाइन लेग पर उन्होंने कुछ अच्छे बचाव किए। इसने वहां बैठे भारतीय फैन्स को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वॉर्म अप मैच में दिनेश कार्तिक प्रभावशाली नहीं रहे।

कुलदीप यादव की एक गेंद पर उन्होंने कैच भी छोड़ा। भारत के लिए यह मैच किसी भी तरह अच्छा नहीं रहा। वहीं, बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए धौनी के लिए फैन्स ने 'धौनी-धौनी' की चैंटिंग की।

