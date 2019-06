VIDEO: हार के बाद सलमान के गाने पर नाचते दिखे शहजाद और राशिद

तेज गेंदबाज नुवान प्रदीप (31 रन पर चार विकेट) और लसिथ मलिंगा (39 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने बेहतरीन वापसी करते हुए मंगलवार को बारिश प्रभावित आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) मुकाबले में अफगानिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 34रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की।

बारिश के कारण मैच में ओवरों की संख्या घटाकर 41 कर दी गई। श्रीलंका ने 36.5 ओवर में 201 रन बनाए। डकवर्थ लुइस नियम के तहत अफगानिस्तान को 187 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान की टीम 32.4 ओवर में 152 रन पर सिमट गई।

अफगानिस्तान बेशक अपना मैच श्रीलंका से हार गया हो, लेकिन उनकी खेल स्प्रिट को मोहम्मद शहजाद, गुलबदीन नायब और राशिद खान ने गिरने नहीं दिया है। ये सभी लोग सलमान खान की एक फिल्म के गाने आज का पार्टी पर डांस करते दिखाई दिए।

आईसीसी के अधिकृत हैंडल ने इसका वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन दिया- यदि हमें विश्व कप दिया जाता है तो हमारी टीम सबसे ज्यादा आनंदित होगी। एसीबी साफतौर पर फेवरिट है।

If the @cricketworldcup was awarded to the team that has the most fun, @ACBofficials would be clear favourites 😂🕺🕺🕺 #AfghanAtalan #CWC19 pic.twitter.com/2mWm1iZQFO